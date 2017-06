CRSV reforça parcerias institucionais com vista à prevenção e combate à criminalidade

8/06/2017 02:02 - Modificado em 8/06/2017 07:56

A Polícia Nacional (PN), através do Comando Regional de São Vicente (CRSV) tem vindo a realizar nos últimos dias, conforme comunicado, programas de visitas e encontros às diversas instituições sedeadas na ilha.

De acordo com a instituição, estas visitas têm como objectivo “reforçar as relações institucionais, assim como o estabelecimento de parcerias para a prevenção e o combate da criminalidade na ilha de São Vicente”.

Num desses encontros com o Conselho de Administração da Empresa Nacional de Administração dos Portos de Cabo Verde (ENAPOR), o CRSV escreve: “estabeleceu importantes acordos com essa empresa no domínio da segurança do Porto Grande e arredores nos fundamentos da acessibilidade da PN ao CCTV (vídeo vigilância), para melhor segurança e controlo da área do Porto Grande e do terminal de passageiros, cedência de gravações (CCTV) para prevenir e combater os furtos na Praia da Laginha, controlo da Marina do Mindelo e arredores do Porto Grande (Avenida Marginal), reforço do patrulhamento marítimo no Porto Grande e no terminal de passageiros durante a visita dos navios de cruzeiro, rigoroso controlo e fiscalização dos veículos que têm acesso ao Porto Grande e ao terminal de passageiros.

“Para o efeito e concretização dessas medidas, será elaborado um protocolo em que as partes se comprometem a cooperar na área da Segurança Pública na Ilha de São Vicente, em particular, na área da Baía e do Porto Grande do Mindelo”, realça o Comandante Regional da PN em São Vicente, Intendente Alcides da Luz, citado pela instituição.