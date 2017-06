Post : TACV suspende voos internacionais directos à partir de São Vicente

Eu não comentar este post do Xaze .Não vou porque um tava ta bem manda so nome obscena …Porra de TACV até com o pé na cova me lixa . A ser verdade fico a espera de uma resposta do Governo …. Antes de começa ta manda nome …

Eduino Santos

Acaba de me ser confirmado por alguém de direito e directamente implicado no sector, de que os TACV suspenderam este dia absolutamente todos os voos internacionais directos que tinham para São Vicente. Ou seja de agora em diante, os Mindelenses e demais crioulos desta Região, que começavam a se habituar a viajar directamente para o estrangeiro terão novamente que se submeter aos custos e gastos de uma paragem na Praia que para muitos representa um verdadeiro calvário, físico e financeiro. E uma vez na capital terão de comprar um 2º bilhete interno na Binter “CV” para regressarem a casa. Sim porque aparentemente ninguém se lembra que os crioulos destas ilhas têm outras residências que não na Capital. E a TAP, de olho vivo no melão, já começou a explorar esta situação de verdadeiro MONOPÓLIO de ligação directa a São Vicente, aumentando os seus preços e apertando as suas condições comerciais. Se juntarmos a isso o facto de que com a supressão da solicitação de vistos via Consulato PT/SV a favor da Praia, serão doravante duas viagens a mais (uma para o visto e outra para o voo em si) a serem feitas e custeadas pelos crioulos destas ilhas periféricas (sic) para viajarem ao estrangeiro. E nesse entretanto, alguns crioulos privilegiados, saem de casa como se de nada fosse, dão um pulinho até ao CCV, vão ao aeroporto e regressam a casa. E o pior é que aparentemente todo o mundo acha isso normal, e os que ousam levantar a questão são imediatamente destratados de menos caboverdeanos que os demais. Será mesmo assim? Não será ao contrário privilegiar sobremaneira uma parte bem especifica do nosso território?!! Não haverão certamente outras formas de Governação mais contundentes com a nossa realidade de país arquipelágico!!! Oh k luta INGRÓT! É caso para se dizer que de retrocesso em retrocesso, não sei onde estaremos nos próximos tempos…