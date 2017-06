São Salvador do Mundo: Homem de 49 anos morre na sequência de um acidente com um trapiche

8/06/2017 01:54 - Modificado em 8/06/2017 02:18

A localidade de João Nunes em São Salvador do Mundo, interior de Santiago, registou um acidente mortal na tarde da passada terça-feira, dia 06. António dos Santos Rocha encontrava-se no local ajudando na produção de grogue quando depois de ter colocado a cana no trapiche foi surpreendido e atingido na cabeça com uma parte do braço do trapiche. Os colegas tentaram reanimá-lo mas acabou por falecer antes de receber assistência médica.

A vítima, de 49 anos, faleceu ainda no local. Apesar das tentativas dos colegas, não foi possível evitar o pior. O acidente ocorreu na localidade de João Teves, num local de difícil acesso onde não existe estrada. Só se consegue chegar ao local através de caminhos vicinais que, por sua vez, também se encontram em péssimas condições.

António dos Santos Rocha foi atingido na cabeça com o braço do trapiche quando este acabava de colocar a cana para ser esmagada. O Corpo dos Bombeiros foi accionado mas, ao chegar ao local, o homem já tinha falecido devido à forte pancada que desencadeou uma hemorragia.