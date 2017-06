Cabo Verde prepara jogo frente ao Uganda já com todos os jogadores incluídos

8/06/2017 01:52 - Modificado em 8/06/2017 01:52

A Selecção Cabo-verdiana de Futebol iniciou na segunda-feira, na Cidade da Praia, a segunda fase da preparação para o jogo de qualificação para o CAN 2019 frente ao Uganda, após ter cumprido a primeira fase em Portugal e, desta feita, Lúcio Antunes já tem à disposição todos os convocados para o duelo de sábado no Estádio Nacional.

Dos 26 atletas convocados por Lúcio Antunes, Stopira é o único que não integra a comitiva nacional pois pediu dispensa da selecção por motivos pessoais. Garry Rodrigues (Galatasaray), Ryan Mendes (Kayserispor) e Wuilito (Orange County-USA), os únicos que não fizeram o estágio em Portugal, já integraram a concentração da comitiva nacional, que esta quarta-feira realizou mais um treino no Estádio Nacional.

O seleccionador nacional garantiu recentemente que esta segunda fase seria mais rigorosa porque os jogadores iriam estar muito mais concentrados e focados para o jogo de sábado com o Uganda e vão continuar a trabalhar de modo que a selecção possa iniciar da melhor forma possível a qualificação para o CAN 2019 que terá como anfitrião os Camarões.

O jogo da primeira jornada, Cabo Verde x Uganda, do Grupo L, está agendado para sábado, 10 de Junho, às 16:30 no Estádio Nacional e vai ter arbitragem da Mauritânia, liderada por Lemghaifry Bouchaab, com os assistentes Abderahmane Warr e Hamedine Diba. Mathioro Diabel vai ser o quarto árbitro e o gambiano Jammeh E.K Bojang é o comissário da CAF para este jogo referente às eliminatórias de apuramento à fase final do CAN 2019.

LUSA