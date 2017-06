Campeonato Nacional de Karaté acontece nos dias 19 e 20 de Agosto na Boavista

O Presidente da Federação Cabo-verdiana de Karaté, João Carvalho Correia, esteve em visita na Ilha das Dunas de forma a averiguar as condições e socializar juntamente com as autoridades, as circunstâncias para a realização do Campeonato Nacional de Karaté deste ano.

De acordo com o representante máximo da modalidade no país, está tudo pronto no que cabe à Federação para o arranque da competição, faltando apenas a confirmação da edilidade da Boavista que tem de assumir algumas responsabilidades referentes à realização da prova máxima da modalidade.

“Falta agora a decisão da autarquia para a realização do campeonato referente às condições da ilha no que concerne ao acolhimento da competição da modalidade, uma vez que, neste momento, a nível da Federação está tudo a postos e estamos à espera da confirmação concreta do Presidente da Câmara da Boavista.

João Carvalho Correia apela ainda por uma maior envolvência e parceria por parte das empresas privadas da ilha na realização da prova e às Câmaras Municipais para assumirem a responsabilidade com o patrocínio dos bilhetes que é o maior problema da Federação.

As sete Associações Regionais de Karaté filiadas na Federação vão participar no Campeonato Nacional.