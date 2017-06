4 Junho de 1977 : a versão da DSOP ( Policia Politica )

8/06/2017 01:30 - Modificado em 8/06/2017 02:26

As investigações levadas a cabo pelo Expresso das Ilhas sobre os acontecimentos de 4 de Junho defendem que que o ataque foi desferido contra de uma comunidade, que teve um papel decisivo no processo de independência e que é conhecida pela sua autonomia de opiniões e capacidade de influenciação do país. Ou seja aqueles que o primeiro-ministro da altura , Pedro Pires , vai chamar de pseudo-burgueses e os pseudo-intelectuais. Não existem documentos , em particular , da vigilância que os elementos da DSOP, Direcçao da Segurança e Ordem Pública , que ficou conhecida como Policia Politica , visto que os seus elementos foram formados pela Stasi da RDA, Securitate da Roménia e a polícia de Cuba e URSS, fez sobre diversos cidadãos. Esses documentos “ pura e simplesmente desapareceram” assim como os elementos da DSOP, conhecidos por “ bufos” e afins foram ,em 1990 , com abertura politica , transformados em agentes da POP , Policia da Ordem Publica Portanto não havia nem relatórios , nem quem os fez porque perante a lei nunca houve uma Policia Politica em Cabo Verde .Pese a passagem deles pelas policias politicas comunistas e as denuncias de cidadãos que foram vigiados por eles .Assim não se sabe se os torturados de 1977 preparavam “ataques terroristas”. Se tinham no seu poder “ bombas para fazer explodir infra-estruturas em São Vicente ou quais eram as suas intenções .Mas para o regime estava claro que “filhos renegados da nossa terra têm urdido campanhas contra os nossos países através de panfletos subversivos”. No Mindelo e na cidade de Bissau foram detectados panfletos lançados por ex-informadores da PIDE ligados a traidores no estrangeiro. Essas tentativas de anti-africanos não parecem estar desligadas da estratégia geral do imperialismo para a desestabilização dos Estados progressistas africano “

O Expresso das ilhas revela uma nota de imprensa da Direcção Nacional de Segurança justifica as prisões da seguinte forma:

“Depois de confirmar a existência nas áreas de São Vicente e Porto Novo de contra-revolucionários, incluindo antigos informadores da PIDE-DGS, que mantêm estreitas relações com elementos anti-nacionais radicados no estrangeiro, a Direcção Nacional de Segurança e Ordem Pública, ordenou ao Agrupamento daquela área a proceder ao desmantelamento do referido grupo. Das primeiras averiguações apurou-se que:

1 – Efectivamente todas as pessoas até ao momento detidas estão ligadas àquele grupo;

2 – O objectivo principal a que se propunham era a criação de um clima de insegurança interna e desprestígio do Governo no plano externo a fim de criar as condições propícias a uma intervenção do exterior, que tentaria destruir o actual regime político e travar o processo de transformação social em curso;

3 – Para levarem a cabo seu intento, tencionavam:

4 – Mobilizar a população através de panfletos de conteúdo calunioso e demagógico, que já tinham começado a espalhar nas áreas atrás mencionadas, e particularmente, nas frentes de trabalho em S.Vicente;

5 – instaurar um clima de instabilidade, para o que já tinham plano e material para a sabotagem de alguns pontos sensíveis, tais como a JAIDA, a Central Eléctrica, as Instalações de Telecomunicações, os quartéis, a Rádio Voz de S.Vicente, vias de comunicação em S.Antão, ao mesmo tempo que procederiam à liquidação física de alguns responsáveis do Partido e do Governo.

Neste momento prosseguem as averiguações com vista ao apuramento das responsabilidades. Mais se informa que, um dos detidos, furtando-se à vigilância dos guardas, evadiu-se e, ao ser localizado, saltou do terraço onde se encontrava tendo ficado gravemente ferido.”