Achadinha Baixo: Jovem morto a tiro ao tentar roubar peças de uma viatura

8/06/2017 01:28 - Modificado em 8/06/2017 01:28

Um jovem foi morto a tiro na madrugada desta quarta-feira quando tentava subtrair peças de uma viatura na zona de Achadinha Baixo, Praia. O atirador é o próprio proprietário da viatura assaltada. O corpo do jovem Ivanildo Lopes dos Reis Borges, de 29 anos, conhecido por “Konan Preta” foi levantado pelos Bombeiros na manhã do dia 07 e levado à casa mortuária do Hospital Agostinho Neto.

De acordo com os vizinhos contactados pelo NN, a vítima encontrava-se na companhia de outros assaltantes e tentavam roubar peças da viatura que se encontrava estacionada, mas o assalto não teve o desfecho esperado.

Apercebendo-se do assalto, o proprietário, que já foi vítima de diferentes assaltos, terá reagido utilizando uma arma de fogo disparando contra um dos meliantes que tentava subtrair peças da viatura.

Uma moradora disse ao NN que no momento em que ouviu os disparos viu dois indivíduos que supostamente estavam na companhia do jovem morto a correrem. “Konan Preta”, como era conhecido pelas autoridades policiais, residia na localidade de Coqueiro e saiu recentemente da cadeia após ter descontado uma pena por crime de roubo a uma viatura.

O caso está a ser investigado pelas autoridades judiciais.