PJ apreende droga, armas brancas e de fogo em 14 residências em Achada Grande Trás

8/06/2017 01:25 - Modificado em 8/06/2017 01:25

Agentes da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional apreenderam na manhã desta quarta-feira, 07, diferentes objectos, entre eles, armas de fogo, catanas e droga, numa operação rusga em catorze residências na zona de Achada Grande Trás, um dos bairros da cidade da Praia onde se têm registado vários crimes de roubo e assalto à mão armada.

Cerca de catorze casas no bairro de Achada Grande Trás, na Praia, foram alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional. Cerca de cem agentes estiveram envolvidos na operação de busca que culminou na apreensão de pessoas e de armas. Os objectos apreendidos como catanas, armas de fogo artesanal e drogas são supostamente utilizados em assaltos a pessoas e residências.

A operação ocorreu na manhã desta quarta-feira, dia 7, onde um grupo de quatro indivíduos, todos do sexo masculino, foi detido. Um grande aparato nas ruas do bairro considerado problemático.

As portas das casas foram arrombadas na tentativa de recolher o máximo de objectos possíveis. As ruas estiveram cercadas por agentes policiais, tudo para garantir que a operação decorresse com sucesso.