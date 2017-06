Ministério da Justiça não paga e OACV suspende assistência judiciária

Sem dinheiro que permita o pagamento dos advogados estagiários que prestam assistência judiciária a Ordem dos Advogados de Cabo Verde (OACV ) anunciou a suspensão desse serviço .

A bastonária, Sofia de Oliveira Lima, diz que a decisão foi tomada porque “até agora o Governo ainda não deu qualquer garantia para o reforço da verba para continuar a prestar o serviço até final deste ano” , De acordo com o comunicado da OACV “ todas as defesas oficiosas prestadas pelos advogados até ao final do mês de maio já tinham atingido o montante de 17,5 milhões de escudos cabo-verdianos , mas alertou o Ministério da Justiça da insuficiência do valor.” O problema é, segundo a OACV, que “até agora, não há qualquer garantia do Ministério da Justiça e Trabalho para o reforço da verba referida, a partir desta data a Ordem dos Advogados de Cabo Verde suspende todas as nomeações de advogados e de advogados estagiários para a prestação de assistência judiciária, a nível nacional”.

A bastonária recordou que a OACV e o Ministério da Justiça assinaram em abril um protocolo em que o Ministério pagaria a assistência judiciária para este ano.

Sofia de Oliveira Lima informou que, a partir de agora, havendo nomeações feitas diretamente pelos Tribunais e pelas Procuradorias, fica ao exclusivo critério dos advogados estagiários nomeados prosseguir ou não o patrocínio judiciário.

O acesso à Justiça é um direito fundamental constitucionalmente consagrado aos cidadãos carenciados que não têm condições de custear os honorários dos advogados.

Assim, compete à Ordem dos Advogados de Cabo Verde, nos termos da lei, nomear os advogados estagiários para assumirem oficiosamente a defesa desses cidadãos, cujos honorários serão pagos pelo Estado.