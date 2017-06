Ariana Grande e Miley Cyrus cantam num show em prol das vítimas do atentado em Manchester

6/06/2017 00:49 - Modificado em 6/06/2017 01:02

Ariana Grande juntou-se a Miley Cyrus, Justin Bieber e Katy Perry para homenagear as vítimas do atentado terrorista aquando do seu show em Manchester, Inglaterra, no passado dia 22 de Maio. Neste domingo (4), as cantoras subiram ao palco para um concerto beneficente “One Love Manchester” na cidade britânica. Outros artistas também estiveram presentes no evento como Coldplay e Pharrell Williams e cantaram para uma multidão.

“ENVIANDO-LHE TANTA PAZ”, DECLARA MILEY CYRUS

Miley Cyrus falou sobre o espectáculo num post no Instagram. “Manchester, és a melhor! Sempre foste um lar longe de casa! Eu amo-te! Enviando-lhe tanta paz! Honrada por te ter homenageado”, escreveu.

O concerto foi anunciado por Ariana Grande quatro dias após o ataque terrorista que matou cerca de 20 pessoas. “Irei retornar à incrivelmente corajosa cidade de Manchester para passar um tempo com os meus fãs e realizar um show beneficente para honrar e juntar doações para as vítimas e suas famílias”, escreveu Ariana.

Fonte: www.purepeople.com.br