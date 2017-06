João Serra “ Não haverá impacto significativo nos depósitos dos emigrantes”

6/06/2017 00:41 - Modificado em 6/06/2017 00:41

João Serra , presidente do Banco de Cabo Verde , considerou que as medidas de redução de taxas de juro anunciadas ontem e que entram hoje em vigor não terá “impacto significativo” nos depósitos dos emigrantes, que representam cerca de 50% do total, por estes não terem alternativa concorrencial nos países onde vivem.

“Lá fora os emigrantes estão com dificuldades em fazer aplicações das suas poupanças. Na União Europeia quem tem depósitos a prazo, paga para ter lá o dinheiro, ou tem depósitos indexados a taxas simbólicas. Em Cabo Verde, por mais que haja uma redução das taxas, nunca será de forma a inviabilizar ou a condicionar os depósitos dos emigrantes”, disse.