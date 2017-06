Mindelo acolhe II Conferência Regional de Turismo

6/06/2017 00:16 - Modificado em 6/06/2017 00:58

O Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais (ISCEE) organiza no dia 17 de Julho, sábado, a II Conferência Regional de Turismo. Evento organizado em conjunto com os alunos do 3º ano de Licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo, no âmbito da unidade curricular de Animação Turística e Gestão de Eventos sob o lema “para melhor planear”. O evento será realizado no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente.

A iniciativa surgiu em 2014, com a primeira conferência regional de turismo que juntou, além dos estudantes da instituição, especialistas, empresas e instituições ligadas ao sector.

Tem como objectivo divulgar a investigação científica nacional através da reunião de especialistas, estudantes, quadros de direcção de empresas e instituições públicas ligadas ao turismo e ainda motivar e promover novas linhas de investigação no turismo, de acordo com a organização.

Celso Hermínio Soares Ribeiro, Vice-Presidente do INE, será um dos comunicadores da II CRT, com a comunicação “A metodologia da Conta Satélite do Turismo de Cabo Verde e a importância da estatística no desenvolvimento do sector”.

Docente e Investigador da Universidade de Colónia (Alemanha), Martin Ringsmut, Mestre em Musicologia, Filosofia e Literatura Alemã, tem trabalhado ​a questão da interacção homem-tecnologia na produção musical.

“Em 2015, começou a sua pesquisa sobre a música cabo-verdiana e em 2016 deu início ao seu projecto de PhD, com um trabalho sobre “Kolá San Jon”. Martin Ringsmut é actualmente Docente e Investigador Assistente na Universidade de Colónia, na Alemanha, onde ensina nos cursos de graduação em Etnomusicologia e Teoria Cultural. Vai estar connosco na II Conferência Regional de Turismo, com a comunicação: Revitalization of tradition through tourism exemplified by São João in Mindelo”, escreve a organização.

A mesma assegura ainda que os resultados da II Conferência Regional de Turismo serão publicados na Turimagazine, uma revista científica, informativa e promocional, de publicação mensal, com foco nas áreas de conhecimento do Turismo e que tem como missão divulgar o conhecimento e a investigação em turismo, com âmbito internacional. A sua secção online publicará as principais conclusões da II CRT no âmbito de uma parceria estabelecida com esta revista.