Marcha contra o mau cheiro provocado pela FRESCOMAR

6/06/2017 00:13 - Modificado em 6/06/2017 00:54

A Comissão de Moradores do Lazareto organiza no próximo dia 10 de Junho, sábado, uma manifestação pacífica contra o mau cheiro provocado pela FRESCOMAR no Lazareto.

“Um assunto denunciado várias vezes por este jornal, mas que ninguém faz nada, como se não acontecesse nada”, cita o comunicado.

A organização da manifestação apela a todos os moradores da zona e de São Vicente para aderirem a esta marcha contra este problema que coloca em causa a saúde pública que afecta e prejudica toda a cidade, vítima do mau cheiro originado na zona industrial do Lazareto, à entrada do Mindelo e que cria também uma má impressão às pessoas que visitam São Vicente,

O problema não é recente, já vem de muitos anos, mas nunca ficou resolvido, apesar das diversas promessas sobre a sua resolução definitiva.

Em Outubro de 2015, um grupo de moradores, por acreditarem não haver mais nada a fazer sobre o assunto e jogando a sua última cartada, recorreram ao Tribunal da Comarca de São Vicente com a entrada de uma queixa-crime contra a Câmara Municipal de São Vicente que, segundo o porta-voz dos moradores, parece ser um problema que não diz respeito à edilidade que, no entanto, sempre afirmou ter feito intervenções no sentido de acabar de vez com o problema e está claro que o mesmo continua.

Neste sentido, com o objectivo de consciencializar a edilidade, foi organizada esta marcha que terá uma concentração no Lazareto, segundo o itinerário, mas com partida no Mindelo, em frente do Liceu velho, seguindo pela Avenida Baltazar Lopes, Praça Nova, Avenida 05 de Julho, Praça Dom Luís, Praça Estrela e terminando em frente à FRESCOMAR.

Os alertas são muitos, no entanto, as autoridades sanitárias parecem não conseguir responder aos apelos dos moradores que estão desesperados com esta situação, já que são os únicos a sofrer directamente com este problema.