Praia :Falta de “sistema” condiciona serviços de saúde

6/06/2017 00:11 - Modificado em 6/06/2017 00:11

Problemas no sistema informático na cidade da Praia paralisam serviço gerando descontentamento no seio dos utentes. Serviços de saúde como o hospital e as farmácias são alguns dos serviços afectados.

Os utentes reclamam da falta de “sistema” nas farmácias, hospitais, INPS e Casa do Cidadão há mais de uma semana na cidade da Praia. O problema persiste gerando descontentamento no seio dos utentes.

Marly Brito avança que esteve durante toda a manhã de quinta-feira na Central de Consulta do Hospital Agostinho Neto na tentativa de marcar análises solicitadas. Apesar da insistência, não conseguiu devido à falta de “sistema”.

Aldevina Moreno reclama do problema, desta feita, na Casa do Cidadão onde se deslocou no intuito de conseguir uma credencial disponibilizada pelos serviços do INPS. Infelizmente, o problema da falta de sistema arrasta-se há vários anos representando um calvário para os utentes.

Numa das farmácias, António Mendes não conseguiu adquirir o medicamento prescrito para o filho menor. Já Natália Fortes disse ter comprado o medicamento pelo valor total, sem desconto do INPS, acreditando que poderá ser reembolsada.

Contudo, nem todos os utentes têm disponibilidade financeira para poderem comprar medicamentos pelo valor total, situação que os deixa sem esse bem básico. “Até quando vamos ficar reféns deste ‘sistema’?”, questiona a entrevistada.

Mileida Cruz acredita que o problema deveria ser resolvido por outros meios “mesmo que a solução venha a passar pelo sistema manual como antigamente”, pois defende que a falta de sistema não pode prejudicar os utentes.

Informações apuradas junto do INPS e de algumas farmácias dão conta que o problema nem sempre é a ausência do sistema mas sim a lentidão no processamento mas, com algum tempo de espera e paciência, é possível obter resultados.