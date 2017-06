Santa Cruz: Acidente em Alto Gouveia faz 9 feridos

6/06/2017 00:07 - Modificado em 6/06/2017 00:07

Nove pessoas ficaram feridas na noite do dia 04, na sequência de um acidente de viação em Alto Gouveia, Santa Cruz, interior da ilha de Santiago. Sabe-se que algumas das vítimas foram transferidas para o Hospital Agostinho Neto na Praia. Ainda não são conhecidas as causas do acidente.

De acordo com informações apuradas junto da PN, tudo terá acontecido na noite de domingo. A viatura transportava nove pessoas e todas foram vítimas do acidente.

Os feridos foram conduzidos ao hospital, alguns com ferimentos graves. Pelo menos duas pessoas foram transferidas para o Hospital Agostinho Neto na Praia e outras já tiveram alta.

Para além das diferentes acções de sensibilização, as estradas de Cabo Verde continuam a registar casos de acidentes de viação. Na ilha do Fogo, outras oito pessoas sofreram um acidente na estrada de Monte Grande estando três em estado considerado grave e deverão ser evacuadas para o hospital central na cidade da Praia.

O acidente aconteceu na noite de domingo envolvendo uma viatura de caixa aberta que após ter embatido, perdeu o controlo.