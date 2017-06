Campeonato Nacional: Ultramarina vence o Onze Unidos do Maio e iguala na liderança

5/06/2017 23:52 - Modificado em 5/06/2017 23:52

O jogo da quarta jornada do Grupo A disputado este domingo na Ilha de São Nicolau, terminou com a vitória da Ultramarina por 2-1 que igualou os sete pontos do Onze Unidos, líder até esta jornada, num jogo que ficou marcado por muitos protestos por parte dos campeões do Maio.

A equipa da Ultramarina recebeu no Orlando Rodrigues a formação do Maio num jogo renhido na luta pela liderança do Grupo A. Cuca abriu o marcador para o Onze Unidos à passagem dos 30 minutos da primeira parte. Na segunda parte, a Ultramarina deu a volta no marcador, primeiro por Djassa aos 77 minutos e depois por Patchik na conversão de uma grande penalidade, aos 90 minutos. A grande penalidade a favor da casa gerou muitos protestos dos forasteiros que até abandonaram o terreno de jogo.

No outro jogo do grupo, a equipa do Vulcânicos perdeu em casa por 1-2 frente à equipa do AJAC da Calheta e comprometeu as contas no grupo, mas está tudo em aberto para todas as equipas do grupo quanto à presença nas meias-finais.

Classificação Grupo A quarta jornada:

1- Ultramarina 7 pontos; 2- Onze Unidos 7 pontos; 3- Vulcânicos 4 pontos; 5- AJAC Calheta 4 pontos.