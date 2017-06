Futebol Feminino: CS Mindelense vence Benz Táxi e sagra-se bicampeão regiona

A equipa do CS Mindelense renovou o título de campeão regional após uma vitória folgada de 3-0 sobre a equipa do Benz Táxi, este domingo, a contar para a nona e penúltima jornada do Campeonato Regional.

À entrada para a nona jornada, o Mindelense precisava apenas de mais três pontos para carimbar o título que já tinha conquistado no ano transacto e, não deu hipóteses à equipa do Benz. A primeira volta registou a vitória tangencial do Mindelense por 0-1. No jogo de consagração do título, Josiane Matias abriu o marcador seguindo-se Josiane Fortes e, Ruth Duarte, fechou a contagem para as comandadas de Gusto que irão representar a Ilha no Campeonato Nacional de Futebol que arranca no dia 22 de Julho.

São Vicente é a primeira região desportiva a terminar a época no que diz respeito a esta prova e agora fica a aguardar o desfecho das outras ilhas para saber com quem irá medir forças no nacional. O certo é que as Leoas da rua de Praia têm praticamente dois meses de preparação para esta prova.

Ruth Duarte, autora de um dos golos da vitória do Mindelense e que conquistou o segundo campeonato da sua conta pessoal no Mindelo, destaca que foi um dos seus sonhos realizados. “Não tenho palavras para descrever este sentimento, lutámos por isto e conseguimos”, aponta a atleta de São Nicolau.

Apesar do Mindelense estar ainda sem sofrer nenhum golo e ter 35 marcados tendo o melhor ataque do campeonato até à penúltima jornada do campeonato, Ruth adianta que nada é fácil e o importante é lutar para conseguir alcançar o objectivo. “Graças a Deus, à equipa técnica e a cada um de nós que fizeram por conseguir. O mérito é do treinador”, sublinha a atleta do Mindelense.

A equipa tem agora cerca de dois meses para se preparar para o Campeonato Nacional e isso poderá afectar o nível físico da equipa mas, para a jogadora encarnada, o tempo sem competir não irá fazer nenhuma diferença e não vão ficar paradas mas lutar, porque o importante, neste momento, é não esquecer o foco que será fazer um grande Campeonato Nacional. “Aparece sempre uma solução para tudo. O nosso treinador sabe o que é melhor para nós e, por isso, confiamos na sua decisão”, indica Ruth.

Para o nacional, Ruth promete um Mindelense que tem um único objectivo: “ganhar todos os jogos e alcançar o nosso objectivo”.

Resultados nona jornada:

Mindelense 3-0 Benz Táxi

Falcões do Norte 2-4 Madeirense

Real Sociedade 6-0 Ribeirense

Classificação:

1- Mindelense 27 pontos; 2- Madeirense 22 pontos; 3- Benz Táxi 16 pontos; 4- Falcões 7 pontos; 5- Real Sociedade 7 pontos; 6- Ribeirense 0.