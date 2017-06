PAICV preocupado com a ilha de Santo Antão

5/06/2017 02:13 - Modificado em 5/06/2017 02:17

A líder do PAICV esteve, no último fim-de-semana, de visita à ilha de Santo Antão, com visitas aos diversos conselhos, encontro com militantes e também para auscultar a população. Num balanço feito à RCV, a líder do PAICV demonstrou as suas principais preocupações para com a ilha de Santo Antão.

Num primeiro ponto, depois de afirmar que algumas obras como a estrada de Chã de Pedra têm prosseguido bem, Janira Hopffer Almada faz o retrato da ilha de Santo Antão: “A população está desesperançada com falta de oportunidades no que tange ao desemprego. Temos jovens desesperançados a abandonar os conselhos, estudantes sem perspectiva, agricultores com dificuldades em desenvolver as suas actividades”.

Nesta senda, a líder questiona para quando o cumprimento dos compromissos de campanha para a ilha de Santo Antão.

Quadro que a “preocupa muito” e pergunta para quando os compromissos para Santo Antão.

Denúncia

A líder do PAICV denuncia a tentativa de silenciamento dos eleitos municipais do partido, principalmente no Conselho da Ribeira Grande. “Maioria a esmagar a minoria”, assim analisa a situação dos eleitos municipais do partido. E avança um projecto de lei para ter as condições mínimas de igualdade entre os eleitos municipais.