Tribunal de Contas condena gestão de Zau de 2007 a 2011 a pagar… sete mil escudos

5/06/2017 01:32 - Modificado em 5/06/2017 01:33

O Tribunal de Contas apreciou as contas do município de São Vicente relativos aos anos de 2007 a 2011 , que envolvem a gestão de Isaura Gomes até 2010 e Augusto Neves 2011, e os juízes conselheiros em concordância com o Ministério Público decidiram :

Julgar os responsáveis ( Presidente e vereadores) da CMSV quites para com as Finanças Públicas pela gestão financeira do Município de São Vicente em 2007 ,2009, 2010 e 2011 Condenar solidariamente , ao abrigo do disposto do artigo 36º/1 da Lei Nº 84/IV/93, os responsáveis ( Presidente e vereadores) da CMSV na reposição de 7.000.00( sete mil escudos) por pagamentos indevidos em 2008 Feita a reposição do montante referido deverá ser remetido ao Tribunal de Contas documento de prova bastante para o feito de quitação dos responsáveis Considerar os saldos de encerramento das contas que constam do Modelo 2 das contas de gerência submetidas .

Esta decisão do TC com a concordância do Ministério Público vem atirar por terra todas as suspeitas e suspeições levantadas sobre a gestão de Isaura Gomes ,que como se sabe ,teve o ponto critico com a Ministério Público a mandar a PN e PJ cercar e invadir a CMSV à procura de “ provas de gestão danosa” , “ roubo e venda ilegal de terrenos”. Também poe fim a imagem de má gestora que a oposição na altura liderada por João do Carmo do PAICV tentou criar para mostrar que a “gestão da CMSV se assemelhava a casa da sogra e que presidente dirigia um bando de bandoleiros “. O julgamento politico foi conhecido nas urnas com duas derrotas consecutivas frente a Augusto Neves . Os danos morais e males provocados a saúde da ex-presidente Isaura Gomes esses, infelizmente , são irreparáveis . Por isso a decisão do TC de 9 de Março feito provar , como sempre Isaura e Augusto defenderam que “ A CMSV é uma das câmaras mais bem geridas do país .

Com efeito o julgamento do TC das contas da CMSV ao considerar que durante os anos de 2007 a 2011 a única irregularidade é um pagamento indevido de 7.000.00( sete mil escudos) em 2008 efetuado aos fiscais da CMSV para a realização de um passeio convívio mostra que “ a gestão financeira da CMSV no tempo de Isaura Gomes “ não foi o lamaçal que foi criado para tentar afundar moralmente os responsáveis da CMSV na altura “.

Vereadores da CMSV que faziam parte do executivo da CMSV durante o período julgado pelo TC contactados pelo NN não quiseram prestar declarações, um deles que pediu anonimato disse apenas “ a verdade é como o azeite vem sempre ao de cimo”.