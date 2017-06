“Associação de Moradores e Amigos de Monte Sossego” comemoram o Dia das Crianças com um leque de actividades

No âmbito da comemoração do Dia das Crianças, celebrado dia 1 de Junho, a “Associação de Moradores e Amigos de Monte Sossego”, realizaram um leque de actividades para todas as crianças, no Polivalente perto de Zeferino, em Monte Sossego. As actividades iniciaram por volta das 16:00h.

A “Associação de Moradores e Amigos de Monte Sossego” têm por objectivo congregar energias vivas da zona e ajudar os que realmente precisam, mas não numa ideia de assistencialismo, mas sim ajudá-los a melhorar de vida através do serviço das próprias pessoas da comunidade, financiando a educação para crianças e jovens para que possam ter no futuro, uma vida melhor.

De acordo com o Presidente da “Associação de Moradores e Amigos de Monte Sossego”, Cesar Fortes este ano a associação resolveu comemorar o Dia das Crianças na própria zona.

“Este ano a Associação pensou comemorar o Dia das Crianças na nossa zona, isto porque, as crianças dessa zona reclamam que normalmente vão para a cidade para festejar e, as vezes, não conseguem ter acesso as diversões”, afirma Cesar Fortes.

Conforme nos adiantou, Cesar Fortes pediram muitos apoios, mas a maior partes das respostas foram negativas, e realça que “trabalharam muito para a realização dessas actividades e dos poucos que nos ajudaram conseguimos arranjar pequenos prémios para as crianças que vencerem alguns jogos”, frisa.