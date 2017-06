Governo envia processo TACV ao MP por considerar que houve gestão danosa

2/06/2017 07:10 - Modificado em 2/06/2017 07:10

O que de devia ser um caso de contornos técnicos e financeiros visando a restruturação da TACV , virou um processo partidário com o PAICV a fugir com o “rabo a seringa” ao não assumir as suas responsabilidades, enquanto governo durante 15 anos, na falência da companhia de bandeira.

E agora é processo judicial, visto que o ministro das finanças, em nome do governo, anunciou que vai enviar o processo da TACV ao Ministério Público por considerar que há indícios de “gestão danosa” do anterior executivo e suportado pelo PAICV. “O que fizeram em relação à TACV (Transportes Aéreos de Cabo Verde), gestão danosa será devidamente entregue ao Ministério Público. Pediremos que haja uma intervenção rápida porque ali estão responsabilidades que terão que ser assacadas”, disse Olavo Correia considerando que “ A culpa não vai morrer solteira “

Olavo Correia fez o anúncio num debate parlamentar de urgência pedido pelo PAICV para esclarecer os detalhes do negócio que levará à saída da TACV do mercado doméstico e à entrada do Estado com 49% no capital social da empresa Binter CV, que a partir de agosto assegurará em exclusividade os voos entre as ilhas cabo-verdianas.