Liceu Domingos Ramos: Alunos não identificados roubam PGI de Filosofia

2/06/2017 07:01 - Modificado em 2/06/2017 07:01

Alunos do 12º ano do Liceu Domingos Ramos, na Praia conseguiram ter acesso a uma prova geral interna de filosofia. A Direção da Escola não soube identificar os autores e entendeu anular o teste, medida esta que trouxe descontentamento no seio dos alunos.

Não se sabe como que alunos tiveram acesso a prova geral interna da disciplina de filosofia. O facto é que grande parte dos alunos realizou o PGI tendo informação da grelha de pontuação e sobretudo do enunciado. Apercebendo do ocorrido, a direção do Liceu decidiu anular a prova e elaborar uma segunda que será realizada esta sexta-feira, dia 02.

A medida não agradou a alguns aluno que se consideram inocentes e injustiçados e resolveram protestar contra a decisão da direção do Liceu Domingos Ramos.

O director do liceu José Augusto Fernandes, reconhece que não tiveram controlo na fuga de informação e que os alunos que tiveram acesso ao enunciado não foram identificados. A direção da escola diz que a melhor medida encontrada foi a anulação do teste e aplicação de uma segunda versão uma vez que não se sabe o número de alunos que tiveram acesso ao conteúdo.

O mesmo assegura que a medida tem como objectivo garantir maior transparência na avaliação. Entretanto alunos que se consideram injustiçados com a medida protestaram contra a decisão da escola.

Um grupo de alunos empunhou cartazes em frente a escola revindicando justiça e identificação dos alunos infratores. “Não somos culpados pela distração dos professores e nem por actos ou maus comportamentos de outros alunos. Por isso não pode valer o ditado uns fazem e todos pagam”, diz Leila.

“Queremos que a direção da escola identifique os infratores e os responsabilizam segundo o regulamento”, adianta indignada um outro aluno. Apesar do protesto a direção da escola mostra se firme na decisão e decidiu que a prova deverá ser realizada esta sexta-feira, dia 02 de Junho.