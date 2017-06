Ivinha: “O Mindelense é uma equipa que entra em todas as competições para vencer”

2/06/2017 06:58 - Modificado em 2/06/2017 06:58

O Mindelense caminha a passos largos rumo as meias-finais do campeonato nacional, estando na liderança isolada do grupo B com uma vantagem de sete pontos para a concorrência directa, e nesta jornada uma vitória garante directamente o acesso para as meias-finais da prova rainha em Cabo Verde. Para o confronto de sábado com o Paulense DC, na quarta jornada do grupo B, Ivinha jogador dos encarnados espera desde já garantir o passaporte para as meias-finais.

Na primeira jornada do campeonato o Mindelense foi a Santo Antão Norte arrancar a ferros uma preciosa vitória pela margem mínima 0-1, que alavancou a equipa para uma série de três jogos sem perder pontos e lidera o grupo B com nove pontos. As dificuldades nesta viajem ficaram bem patentes na equipa encarnada, mas que só dependem apenas de mais três pontos para atingir o primeiro objectivo deste nacional. Mas Ivinha lateral esquerdo dos encarnados do Mindelo almeja atingir este objectivo desde já, mas não espera um jogo fácil. “A preparação tem corrido bem, toda a equipa está a cem por cento, trabalhando bem e estamos motivados” indica o jogador Santantonense.

O jogo com o Paulense DC poderá dar o passaporte para as meias-finais em caso de vitória e como aponta Ivinha “para o Mindelense todos os jogos são importantes e, sabemos em antemão que vai ser um jogo difícil frente a um adversário difícil, mas temos de vencer para atingirmos imediatamente as meias-finais. Todos no clube estão focados só neste jogo para garantir os três pontos e atingirmos as meias-finais. Mas estamos a espera de uma equipa forte, coeso e, com vontade também de ganhar o jogo” realça.

Após a conquista pelo Mindelense do campeonato regional e nacional na temporada 2014-15, Ivinha deixou o clube ingressando na equipa do Batuque FC, clube que representou por uma temporada, transferindo-se para a Académica do Mindelo clube que defendeu as cores até ao fecho da primeira volta do campeonato regional de São Vicente desta época desportiva. Ingressando novamente no Mindelense, onde já conquistou o campeonato regional, o seu espaço no sector defensivo dos leões da rua de praia, e que já provou ser um grande reforço para os “Leões” nos jogos já disputados. De regresso aos tetra campeões nacionais Ivinha não esconde a sua satisfação e afiança que “sinto-me mais confiante, mais motivado, tudo está a correr-me bem e estou preparado para disputar todos os jogos”.

O Mindelense tem apresentado um futebol de alta qualidade neste nacional, cenário que no campeonato regional oscilava muito, e para o lateral esquerdo camisola 16 da formação da rua de praia, que tem estado num bom momento de forma, o campeonato nacional é muito diferente do regional porque é uma competição onde há outros adversários e todos querem vencer, mas que o Mindelense apresenta-se sempre muito forte para vencer.

“Nós trabalhamos jogo a jogo e o Mindelense é uma equipa que entra em todas as competições para vencer. Nós respeitamos todos os adversários e estamos preparados para enfrentar todos os que nos calharem” concluiu o defesa esquerdo.