Pitu: “Vamos a Praia para ganhar e trazer os três pontos”

2/06/2017 06:49 - Modificado em 2/06/2017 06:55

O Dérby conseguiu a sua primeira vitória no campeonato nacional desta época, triunfo em casa frente aos Boavisteiros do Sal Rei por 1-0. Nesta jornada a formação do Mindelo tem uma deslocação muito complicada a capital do país onde este sábado na Várzea vai medir forças com o Sporting da Praia, líder incontestável do grupo C com nove pontos.

As coisas não começaram bem para os azuis e brancos do Mindelo com duas derrotas consecutivas nos dois primeiros jogos e, uma vitória frente ao Sal Rei trouxe de volta a esperança que faltava aos Dérbianos para seguir em frente, e sabem que já não podem facilitar mais neste campeonato sobe pena de verem desde já esfumadas as esperanças em seguir em frente.

O Sporting da Praia foi o primeiro carrasco do Dérby, tendo vencido a turma do Mindelo na primeira jornada no Adérito Sena por 0-1 e, o jogo desta quarta jornada afigura-se ser mais complicada para o Dérby, por ser fora de casa perante um adversário muito difícil, mas para Pitu ponta de lança do Dérby somente a vitória interessa neste jogo. “Os três jogos que faltam vão ser encarados como se fossem finais para nós. Vamos focados para ganhar e trazer os três pontos” aponta Pitu.

O Dérby não arrancou bem a sua prestação neste nacional e para o camisola 9 dos azuis e brancos do Mindelo, isto deve-se ao facto de que a equipa entrou nos jogos com um pouco de pressa, e que pecaram muito na finalização, mas que a equipa tem trabalhado bem sobre estes factores que os condicionaram e vão melhorando a cada dia.

Pitu não tem dúvidas em apontar que a vitória frente ao Sal Rei trouxe para a equipa tudo o que estavam precisando. “Estávamos mesmo precisando desta vitória, e com ela a equipa já ganhou mais moral e motivação para os próximos jogos” indica.

O Sporting venceu aqui no Mindelo e mesmo sabendo do poderio desta equipa o ponta-de-lança não tem dúvidas que a sua equipa poderá vencer e diz que “é um adversário forte sem dúvidas que ainda não perdeu, mas acredito que se eles nos venceram aqui nós também poderemos vencer em sua casa. Nós temos que pensar somente em vencer o nosso jogo, vai ser difícil mas não impossível e, a luta vai ser até ao fim”.

O possante avançado do Dérby aguça que a sua equipa está preparando bem, com muito empenho, vontade e determinação para este jogo. Béna é baixa certa na frente de ataque dos Dérbianos pois foi expulso no jogo frente ao Sal Rei, mas para Pitu quem entrar no seu lugar vai estar a altura para dar uma boa resposta. “Béna vai ser uma grande baixa, mas nós temos mais jogadores que estão com vontade de mostrar serviço” terminou dizendo o ponta- de- lança que tem feito dupla com Béna na frente de ataque do Dérby nos primeiros três jogos do Nacional.