Associação geral da juventude democrática acredita que a juventude não precisa de uma estrutura governamental própria

31/05/2017 08:07 - Modificado em 31/05/2017 08:07

De acordo com a organização, todos os ministérios do actual Governo trabalham diariamente com esta camada social e, por isso, defende que não existe necessidade de um Ministério da Juventude ou com nome da juventude para que os assuntos referentes a esta camada social sejam defendidos ou que decisões sejam tomadas.

Nadine Tavares aponta que existem vários ministérios que no dia-a-dia tomam decisões que mexem com a vida dos jovens. Por isso, atira, não é necessário um ministério com o nome da juventude em termo de actuação do Governo.

Assim sendo, em relação à juventude, a representante da juventude do MPD dá nota positiva à actuação do Governo, apesar das dificuldades que ainda persistem, mas assegura que há sinais de encorajamento no domínio da formação profissional e dos negócios.

Isso, tendo em conta as decisões já tomadas, o plano de actuação e a confiança transmitida aos jovens cabo-verdianos, por exemplo, na formação profissional e na criação de pequenos negócios.

Tese defendida durante a Assembleia-Geral da Juventude do MPD que se realiza durante esta semana. Encontro com uma centena de delegados do país e que irá analisar a situação dos jovens cabo-verdianos, eleger novos órgãos e proceder à alteração dos estatutos da organização.