Cidadela: Moradores agastados com más condições da estrada, com problemas de saneamento e com falta de ligação da água

31/05/2017 08:03 - Modificado em 31/05/2017 08:03

Há mais de dez anos que os moradores de Cidadela, um dos mais recentes bairros da cidade da Praia esperam pela ligação da água, pelo melhoramento das condições de saneamento e da estrada. Os entrevistados afirmaram ao NN estarem agastados com os problemas que se arrastam há vários anos sem que se resolvam. Indignados e cansados de esperar, dizem terem entregue um abaixo-assinado à Câmara Municipal da Praia e de terem solicitado um encontro com o edil.

O bairro de Cidadela foi construído recentemente, há mais de dez anos, contudo, os moradores não dispõem de água canalizada. O acesso a esse bem só é possível através dos autotanques. As ruas estão completamente às escuras. As condições da estrada são péssimas. Convivem permanentemente com o rebentamento dos esgotos.

Arlindo acredita que apesar do bairro onde mora ser muito recente, não oferece condições aos moradores. Há quem fale em abandonar a zona, vender a sua habitação e encontrar outra zona que lhe proporcione melhores condições.

Celeste frisa que a água consumida pelos moradores é adquirida a um preço mais alto, pois só se consegue este bem através dos autotanques. Outra moradora acrescenta que “a estrada não tem quaisquer condições, pois estão esburacadas sem pavimentação”.

Uma outra revindicação dos moradores tem a ver com o transporte: “não há uma linha de autocarro” e a zona encontra-se a uma grande distância do centro da cidade da Praia. “Estamos numa situação de desespero, não aguentamos”, remata a moradora.

Indignados e cansados de esperar, os moradores dizem ter mobilizado um abaixo-assinado e de terem solicitado um encontro com o Presidente da Câmara, Óscar Santos, no sentido de intervir e melhorar as condições. Os moradores prometem de tudo fazer para fazerem valer os direitos do cidadão cabo-verdiano.