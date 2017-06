Sub-17: Corrida para o G4 ao rubro até à última jornada

31/05/2017 07:56 - Modificado em 31/05/2017 07:56

Faltando apenas duas jornadas para o fim da fase regular do campeonato sub-17, o Batuque e o Geneva já garantiram a vaga na fase decisiva que irá determinar o campeão regional e a equipa que irá representar a ilha no Campeonato Nacional de Juniores. Neste fim-de-semana, procedeu-se ao acerto do calendário da oitava jornada, pelo que os resultados antevêem uma luta titânica para as duas últimas vagas.

Da jornada oito foram disputados apenas dois jogos: Zona Libertada 1-5 Geneva e Batuque 3-2 Ponta d´Pom. Com a questão arrumada para estas duas equipas que já só olham para os jogos dos Play-Off, outras tantas equipas lutam entre si para garantirem também a presença nesta fase decisiva.

O Cantarera, campeão em título, venceu a equipa do Geração Benfica por 0-2 e cimentou o estatuto de terceiro classificado, agora com 16 pontos, visto que à entrada para os jogos de acerto do calendário ambas as equipas tinham os mesmos 13 pontos. Com esta derrota, a equipa do Geração Benfica atrasa-se nesta luta e foi alcançada pelo Estoril e Real Sociedade que venceram e igualarem os 13 pontos.

O Estoril foi a equipa que mais dificuldades encontrou pela frente neste acerto de calendário onde venceu por 2-3 o Derby. Dificuldades que não se faziam prever antes do encontro, pois tinha pela frente o último classificado da tabela, equipa esta que tem apenas um ponto conquistado neste campeonato.

Já a equipa da Real Sociedade não deu hipóteses nenhumas à equipa do Juventude, impondo uma goleada de chapa 6 sem direito a resposta. Resultado saboroso que deixa a equipa da Real Sociedade envolta ainda na luta para o G4, onde há apenas duas vagas para quatro equipas: Cantarera, Geração Benfica, Estoril e Real Sociedade.

Classificação actualizada nona jornada:

1- Batuque 24 pontos; 2- Geneva 19 pontos; 3- Cantarera 16 pontos; 4- Geração Benfica 13 pontos; 5- Estoril 13 pontos; 6- Real Sociedade 13 pontos; 7- Zona Libertada 10 pontos; 8- Ponta d´Pom 9 pontos; 9- Juventude 6 pontos; 10- Falcões 6 pontos; 11- FC Derby 1 ponto.