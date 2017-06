Campeonato sub-15: Estoril vence a Zona Libertada e entra na corrida para o título

31/05/2017 07:51 - Modificado em 31/05/2017 07:51

Após a disputa da nona jornada do Campeonato Regional, este fim-de-semana foi a vez do acerto do calendário referente aos jogos em atraso da oitava jornada, onde a equipa do Estoril foi, sem dúvidas, o vencedor da jornada, vencendo a equipa da Zona Libertada por 3-1 e igualou a equipa do Cantarera na segunda posição com 20 pontos.

Da jornada oito faltavam ser realizadas quatro partidas uma vez que as outras duas já tinham sido disputadas anteriormente: Cantarera 2-2 Batuque FC e Académica 1-5 R. Sociedade. Já a equipa do Geneva cumpriu a sua folga. Com quatro jogos por disputar, a equipa do Estoril saiu em grande pois não deu hipóteses à equipa da Ribeira Bote e ascendeu à segunda posição da tabela classificativa ficando a apenas dois pontos do líder Batuque.

Quem também aproveitou para diminuir distâncias foi a equipa do Juventude que goleou o Asas do Norte por 1-5 e ascendeu à quinta posição em igualdade pontual com a equipa da Zona Libertada, com 16 pontos. A equipa do Asas do Norte, após a perda de 9 pontos na secretaria, parece ter perdido o discernimento e ocupa, neste momento, a décima posição com apenas 4 pontos.

Com o acerto do calendário, todas as equipas têm apenas quatro jogos pela frente na luta pelo título, luta esta que vai ser renhida até ao final, visto que há sete equipas com possibilidade matemática de vencer o título que, como se sabe, está na posse dos juvenis do Batuque que, por esta altura, seguem na liderança isolada da prova.

Jogos e resultados da oitava jornada, jogos em atraso:

Vasquianos 1-1 FC Derby

Asas do Norte 1-5 Juventude

Estoril 3-1 Zona Libertada

Atlântico 0-2 Desportivo F.F

Classificação actualizada:

1- Batuque FC 22 pontos; 2- Cantarera 20 pontos; 3- Estoril 20 pontos; 4- Geneva 19 pontos; 5- Zona Libertada 16 pontos; 6- Juventude 16 pontos; 7- Real Sociedade 15 pontos; 8- F.C Derby 8 pontos; 9- Académica 6 pontos; 10- Asas do Norte 4 pontos; 11- Vasquianos 4 pontos; 12- Atlântico 3 pontos; 13- Desportivo F.F 3 pontos.