Parlamento: Deputado do PAICV acusa Governo de transferir investimento de São Vicente para a Praia

31/05/2017 07:44 - Modificado em 31/05/2017 07:44

O Deputado do PAICV eleito pelo círculo de São Vicente, João do Carmo, voltou a trazer a ilha de São Vicente ao Parlamento. Depois de pedir uma alocação de uma verba para a recuperação de escolas em São Vicente, nesta terça-feira, denunciou “um investimento na área da conserva de pesca que os investidores quereriam fazer em São Vicente e tinham tudo, quando o Governo lhes pediu para o transferirem para a Praia”.

O Deputado afirma que o acordo está em cima da mesa e, neste sentido, pede a intervenção dos deputados para que o investimento possa ser realizado em São Vicente.

Do lado do Governo, o Ministro Abraão Vicente ripostou: “Creio que temos que ter dados mais concretos. Dizer que o Governo desviou um investimento quer passar a ideia de que está a favorecer uma ilha em detrimento de outra e isso não é intelectualmente correcto nem honesto”. Conclui afirmando que os investidores têm livre escolha de investirem onde quiserem. Pediu ao Deputado para demonstrar com provas documentais que “houve interferência do Governo”.

O deputado do PAICV diz que está seguro das informações.