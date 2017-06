Assomada: Criança sofre acidente ao pular de uma viatura

Uma criança do sexo feminino encontra-se hospitalizada em estado considerado grave devido a um acidente de carro. Segundo informações recolhidas, a menina de 10 anos pulou de uma viatura tendo batido com a cabeça no chão enquanto o carro estava em movimento. O acidente ocorreu na tarde de segunda-feira, 29, em Assomada.

De acordo com informações da PN, a vítima estava na companhia de mais dois colegas da escola. As três crianças vinham de boleia na viatura. A vítima não aguardou que o carro parasse e pulou da viatura tendo batido com a cabeça no chão.

Inanimada, a criança foi transportada para o hospital com ferimentos na cabeça. O caso ocorreu na tarde de segunda-feira. A criança foi submetida a exames de raios x mas continua hospitalizada com sintomas de vómito e dores de cabeça.

Tendo em conta o estado da criança, a mesma deverá ser transferida para o hospital Agostinho Neto na cidade da Praia.