TACV: Trabalhadores dizem-se “mais esclarecidos” quanto ao futuro e lamentam a diminuição da força laboral

31/05/2017 07:38 - Modificado em 31/05/2017 07:38

Os trabalhadores dos TACV afirmam que estão mais esclarecidos em relação ao seu futuro. Luis Ramos, depois de um encontro com direcção da empresa TACV que está a reunir-se com todos os colaboradores para esclarecimentos, afirmou que saiu mais esclarecido do encontro. Isto , porque a direção da empresa revelou mais detalhes do que tem vindo a publico . Nomeadamente sobre os despedimentos que ficou a saber que “ vai haver despedimentos , mas não em todos os sectores”. Também afirma que tiveram a garantia que que a empresa não vai desaparecer, mas sim a linha doméstica, porquanto, os voos internacionais vão continuar.

Apesar de esclarecidas e mais tranquilos diz que . “ nunca vamos ficar satisfeitos com tal decisão, tendo em conta que o que todos almejavam era a continuação desta companhia de bandeira para que a mesma pudesse fazer um “bom trabalho” para o país, mas sem dar prejuízos ao Estado de Cabo Verde”.

No período de manhã o Concelho da Administração havia-se reunido com os pilotos, navegantes e cabine (PNC) e esta tarde, para além do pessoal das direcções de Manutenção, de Qualidade e de Operação de Voos, também serão ouvidos pessoal das direcções Comercial, a Financeira, a de Recursos Humanos e os da Informática e telecomunicações.

