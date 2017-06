Trabalhadores da Direcção Comercial temem ser despedidos

31/05/2017

Os trabalhadores da direcção comercial dos TACV temem ser despidos na sequencia do processo de restruturação em curso. Isto, porque no seu entender a BINTER já tem a sua direcção comercial Por isso, admitem que o cenário mais provável é o despedimento do pessoal desta direcção, mas que, no entanto, vão aguardar para ouvirem o que o Conselho da Administração vai dizer no encontro

O pessoal da direcção Comercial, admitiu à imprensa momentos antes de entrar para o encontro, que a sua situação é “mais complicada” em relação às outras direcções, isto porque, segundo explicaram, a empresa que vai integrar TACV já tem a sua Direcção Comercial.

Por seu turno Margarida Mota, da Direcção Financeira, avançou à imprensa no final da reunião que a redução do pessoal e reestruturação são alguns dos cenários que lhes foram ditos durante a reunião.

No que concerne à reestruturação na qual vão integrar a TACV internacional, salientou que o Conselho de Administração não adiantou como vai ser e quantos vão integrar, indicando apenas que estão a estudar com os parceiros estratégicos.

A mesma fonte assegurou que os responsáveis da TACV disseram que em caso de despedimento e indemnização vão basear na lei, ou seja, todos os direitos dos trabalhadores serão salvaguardados sem avançarem os “detalhes”.

Já o Conselho de Administração prometeu que vai “falar ao seu tempo com a comunicação social”.

Fonte: Inforpress