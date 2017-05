Derby acerta o passo e consegue a primeira vitória no Grupo C

30/05/2017 03:59 - Modificado em 30/05/2017 05:00

Após a vitória no sábado da equipa do Sporting da Praia frente ao Sporting da Brava por uma bola sem resposta, o Derby sabia que apenas uma vitória traria ainda alguma esperança em seguir em frente neste nacional, e os comandados de Yoya conseguiram uma preciosa vitória frente ao Sal Rei da Boavista pelo mesmo resultado do outro jogo do grupo.

Sem pontuar à entrada para a terceira e última jornada do grupo C, o Derby não tinha outro caminho senão vencer para manter vivas as aspirações de seguir em frente, visto que o Sporting da Praia venceu e destacou-se na liderança do grupo, num jogo em que os derbianos jogaram com menos um jogador desde os 31 minutos da primeira parte quando Béna, ponta-de-lança do Derby, recebeu ordem de expulsão da partida.

O golo em que o Derby viria a derrotar os boavistenses chegou à passagem dos 36 minutos, ou seja, quatro minutos após a expulsão de Béna, por intermédio de Lizender. O jogo não foi fácil para o Derby mas o certo é que venceu e mantém vivas as esperanças no apuramento. Já a equipa da Boavista disse adeus à possibilidade de seguir em frente neste nacional.

Resultados e classificação da terceira jornada do Grupo C:

Sporting Praia 1-0 Sporting da Brava

FC Derby 1-0 Sal Rei da Boavista

Classificação:

1- Sporting da Praia 9 pontos; 2- Sporting da Brava 6 pontos; 3-FC Derby 3 pontos; 4- Sal Rei da Boavista 0