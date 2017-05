Campeonato Nacional Grupo A: É só empatas

30/05/2017 04:58 - Modificado em 30/05/2017 04:58

A terceira e última jornada da primeira volta do Grupo A ficou marcada apenas com empates nos dois jogos realizados e, por isso, a equipa do Onze Unidos do Maio mantém a liderança isolada deste grupo com sete pontos.

Depois das duas vitórias consecutivas nas duas primeiras jornadas, a equipa do Onze Unidos, campeão regional da Ilha do Maio, cedeu os primeiros pontos em casa após o empate a uma bola frente à equipa do AJAC da Calheta, campeão regional de Santiago Norte. Num jogo disputado no estádio Municipal do Maio, até foi a equipa da casa quem abriu o activo com Ponta na primeira parte mas, na segunda parte, o AJAC conseguiu chegar à igualdade no marcador. Com este empate, a equipa do Maio mantém a liderança isolada do grupo. Já a formação de Santiago Norte consegue o seu primeiro ponto num Campeonato Nacional, após a primeira conquista do título de campeão regional da sua zona desportiva. De realçar que esta equipa tem um jogo a menos disputado neste grupo com o Vulcânicos do Fogo.

No outro jogo do grupo, estiveram frente a frente a Ultramarina de São Nicolau que recebeu no estádio Orlando Rodrigues a equipa do Vulcânicos da ilha do Fogo, jogo este que terminou também com uma igualdade mas a duas bolas. A equipa do “benfiquinha” do Fogo adiantou cedo no marcador com Adérito, mas volvidos poucos minutos, Adir, ex-mindelense, igualou a partida. Adérito voltou a facturar ao cair do pano da primeira parte colocando mais uma vez os foguenses na frente do marcador. Na segunda parte, a equipa da casa voltou a chegar ao empate, desta feita por Djassa. Um empate que deixa os “Ultras” com os mesmos três pontos de desvantagem para a equipa do Onze Unidos. Por seu lado, a equipa do Fogo consegue o seu primeiro ponto nesta edição da prova e tem um jogo a menos por disputar.

Resultados e classificação da terceira jornada:

Onze Unidos 1-1 AJAC Calheta

Ultramarina 2-2 Vulcânicos

Classificação:

1- Onze Unidos 7 pontos; 2- Ultramarina 4 pontos; 3- Vulcânicos 1 ponto (menos um jogo); 4- AJAC Calheta 1 ponto (menos um jogo)

Jogos da quarta jornada:

Ultramarina x Onze Unidos

Vulcânicos x AJAC Calheta