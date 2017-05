Praia: PN recupera arma roubada a um agente e detêm cinco pessoas

30/05/2017 04:47 - Modificado em 30/05/2017 04:47

O Comando Regional da PN da Praia confirmou que os agentes Brigada de Investigação Criminal recuperam a arma que havia sido roubada a um agente no dia 27 . No decorrer da operação foram detidos cinco jovens suspeitos de terem assaltado e roubado a pistola do policia. Também foram apreendidas duas pistolas de fabrico artesanal, um machim, dois telemóveis, roupas e capuz utilizados no assalto de 27 de Maio.

Os suspeitos foram apresentados ao Ministério Público para a legalização da detenção e a aplicação das medidas que se julgar mais adequadas.

Ainda de acordo com a mesma nota, outra arma roubada ao agente da Polícia Marítima, no passado dia 14 de Maio, na sequência de uma ocorrência na Várzea da Companhia, foi também recuperada tendo os suspeitos sido detidos e entregues ao Ministério Público para aplicação das medidas adequadas.

Fonte : Inforpress