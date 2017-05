O.J. Simpson prestes a sair da prisão

29/05/2017 10:25 - Modificado em 29/05/2017 10:25

O.J. Simpson está prestes a sair da prisão.

O famoso jogador de futebol americano, que foi absolvido, com a ajuda de Robert Kardashian, do assassinato da esposa no passado, vai finalmente sair em liberdade condicional, após ser condenado, em 2007, por um assalto a um hotel em Las Vegas.

O advogado de Simpson confirmou, à revista People, que o bom comportamento do antigo atleta na prisão tornou a liberdade condicional uma boa possibilidade e que tal será avaliado no próximo mês.

Recorde-se que, em 2007, ele foi condenado a 33 anos de cadeia.

Fonte: lux.iol.pt