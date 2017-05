Kanye West surpreende Kim Kardashian com nuvens de flores no aniversário de casamento

29/05/2017 10:21 - Modificado em 29/05/2017 10:21

Romântico, Kanye West surpreendeu Kim Kardashian com nuvens de flores para assinalar o terceiro aniversário de casamento.

O rapper superou-se mais uma vez com vários arranjos de flores brancas, semelhante à icónica parede de flores que o casal teve como pano de fundo no dia do enlace.

“É tão fofo chegar a casa e ver estas flores flutuantes lindíssimas”, diz Kardashian num vídeo publicado no Snapchat.

Fonte lux.iol.p