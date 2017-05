Selena Gomez: “Vou dar minha alma e o meu coração”

Selena Gomez é discreta em seu namoro com o cantor The Weeknd: a artista só postou a primeira foto com o músico três meses depois do primeiro flagra dos dois juntos. E, em entrevista a uma rádio de Miami divulgada no site americano “US Weekly”, a popstar americana falou pela primeira vez sobre o relacionamento, sem mencionar o nome do amado. “Estou comprometida”, garantiu a ex-namorada de Justin Bieber.

‘VOU DAR MEU CORAÇÃO E MINHA ALMA’, AFIRMOU SELENA

Clicada pela primeira vez em um tapete vermelho com o cantor no MET Gala, no começo deste mês, Selena afirmou que se entrega em seus relacionamentos. “Sou do tipo de garota que ama de uma maneira muito intensa. Sempre fui assim. Vou dar meu coração e minha alma para a pessoa que amo. É assim que me comporto”, explicou a cantora, que acompanhou The Weeknd em sua passagem no Brasil para a apresentação no Lollapalooza, em São Paulo.

‘ESTAVA TENTANDO ENCONTRAR ALGUÉM FOFO’, LEMBRA ARTISTA

A artista também foi questionada sobre qual havia sido sua mentira mais recente, por conta da sua música: “Bad Liar”. “Eu estava planejando uma viagem e dizendo a mim mesma, tipo, ‘vou partir’. Mas no fundo o que eu estava tentando mesmo era encontrar alguém realmente fofo para me pedir que ficasse”, contou Selena, que já havia falado abertamente sobre problemas psicológicos causados pelas redes sociais.

MÃE DE SELENA APOIA RELACIONAMENTO: ‘FELIZ’

E não foram só os fãs de Selena que ficaram contentes quando ela apareceu com The Weeknd no baile de Gala do Metropolitan Museum, em Nova York. A mãe da atriz, Mandy, também se mostrou animada com a relação. “Brilhando, sorridentes, saudáveis e se amando reciprocamente. Mamãe está feliz”, escreveu Mandy, publicando uma foto do casal em sua conta no Instagram.

SELENA ESTÁ REALIZADA EM RELACIONAMENTO: ‘NÃO SENTE NECESSIDADE DE ESCONDER’

Uma pessoa próxima a Selena contou à revista “People” que a artista está vivendo o namoro de modo pleno. “Eles não estão tímidos ao mostrar carinho em público, e é assim que ela é. Ela é muito reservada sobre relacionamentos, mas ela realmente gosta dele e não sente necessidade de esconder isso. Selena está agora em um ótimo lugar”, afirmou a fonte.

Fonte purepeople.com.br