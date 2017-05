Desculpem se fui politicamente incorreta, mas a minha paciência também tem limites

29/05/2017 09:48 - Modificado em 29/05/2017 10:08

Sofia Ribeiro deixa nova mensagem sobre a doença do pai.

“Bom dia!!

Não estou zangada, indignada ou magoada mas sangue de barata não tenho. Nunca tive e não terei. Apenas isso. Peço desculpa.

Só para terminar o assunto que achei terminado mas pelos vistos não. Não tenho por hábito mas excepcionalmente, porque estou cansada de tanta alarvidade, respondendo a alguns comentários maldosos que me chegaram por aqui.

O meu pai não sou EU!

Dá para entender ou é preciso um desenho? ‘Eu, expus-me’ partilhando momentos da minha doença? Expus-me, sim! E hoje, voltaria a expor-me novamente. Ajudou-me muito. Muito mesmo!! E ‘ajudei’ também muitas pessoas, sim! E só gente maldosa pode ver mal nisso. Ganhei likes? ‘Ganhei’ sim, não os comprei. E se tivesse morrido segundo ‘vocês’ tinham-me servido de muito não era?! Likes de pessoas que de alguma forma quiseram demonstrar carinho, solidariedade… Outros que só queriam seguir a novela como alguns ‘carinhosamente’ lhe chamam, os cuscos! É justo também! Mas a maior parte dos likes/seguidores que tanta comichão faz a alguns de vós, vieram e vem de pessoas que como eu, passavam ou passam por algo parecido. Procuravam força em mim e eu nelas. Pessoas que sabiam, sabem, sentem na pele do que falo e se identificaram. Porque viveram ou vivem de perto com este filho da P… que se Deus quiser nunca cruzará o vosso caminho!… (Digo-o de coração, sem ironia alguma. Não é nenhuma espécie de ‘praga’,nunca o faria.)…’Likes’ de pessoas que muitas vezes só tinham a mim, e às vezes eu a elas, para partilhar dúvidas, sentimentos… Porque infelizmente é vergonhoso partilhar o Cancro aos olhos sujos de parte desta sociedade! Uma gravidez já não, uma gripe também não! Nem uma banda gástrica ou umas mamocas novas! Um carro, uma casa… Para mim tudo válido! Mas que Hipocrisia esta. Desde quando uma pessoa tem de sofrer calada?! É muito fácil falar sem nada saber do que se diz. É porreiro, hoje é cool mandar umas postas de pescada, apontar o dedo, fazer juízos de valor, atacar e fazer troça porque é giro sermos participativos. Então se tivermos uma opinião oposta à maioria, então é do caraças! É coisa para seremos considerados super hiper inteligentes…Não é?

Veem-me atracar alguém? Julgar ou dar opiniões sobre a vida de alguém? Não? Mas podia! Não o faço por respeito e porque a minha vida chega-me bem. ‘Cada um sabe se si e Deus sabe de todos. E quem não está bem muda-se. É simples e a vida fica mais leve para todos. Quem sou eu para julgar a dor ou alegria de alguém, ou a forma como a vive? Quanto muito não concordo! O que não me dá o direito de fazer troça ou atacar.

Infelizmente no meio de tanta gente generosa e decente, existem sempre uns seres estranhos… para não ser um bocadinho mal-educada… Meus ‘senhores/as’ se é difícil de entender, eu ajudo e explico.

Eu escrevo, partilho e público o que eu entender quando entender! Mas sabem uma novidade? Ninguém é obrigado a ler ou ver. Está quem quer, segue, gosta quem de alguma forma me respeita, se identifica, ou nutre algum tipo de simpatia por mim. Os outros, os que só sabem cuspir veneno e ignorância, sim ignorância, porque de outra forma tinham vergonha na ‘cara’ e estavam calados. Esses, muitos deles disfarçados de perfis que só existem com o objectivo de espalhar fel e não, não é só por aqui… Esses, não são bem-vindos. Nas minhas páginas, perto de mim, só aceito pessoas de boa energia, gente pura, sem maldade. Que não necessariamente concorda comigo, mas que respeitem, que dá a sua opinião sem agredir, magoar.

Os restantes rastejantes, vou fazer-vos um grande favor e facilitar-vos a vida. A vossa, a minha e a dos que estão aqui por bem. Já que não gostam do que veem por aqui mas ainda assim não se retiram daqui por nada, vá-se lá saber porquê?! Não se incomodem, eu ajudo-vos. De ‘gente’ como vocês eu quero distância. Como dizem os HmB: ‘Quem não é do bem então chega, chega, sai,sai,sai. Chega! Só quero boa Vibe’…

Exatamente por isso todos os comentários e perfis que venham aqui plantar ódio, daqui para a frente serão bloqueados.

Desculpem o texto longo e se fui politicamente incorreta, mas a minha paciência também tem limites. Espero que compreendam. Prometo que não volto a gastar energia com isto, desculpem e muito obrigada por todas as mensagens de carinho e por permanecerem aqui, de coração, boa energia e alma limpa. Um beijinho no vosso coração e uma ótima semana”, escreveu a atriz na sua página oficial de Facebook.

Recorde-se que Sofia Ribeiro está novamente a viver uma fase mais delicada. O seu pai, Jorge Barros, luta contra um cancro no pulmão e encontra-se internado há várias semanas num hospital de Lisboa.

Fonte Caras.pt