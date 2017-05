Ariana Grande anuncia concerto solidário em Manchester

29/05/2017 09:24 - Modificado em 29/05/2017 09:24

Ariana Grande promete voltar a Manchester após a tragédia da passada segunda-feira, dia 22, onde um homem se fez explodir à saída da Arena da cidade no fim do seu concerto, provocando 22 mortos e mais de 50 feridos.

Horas depois da explosão, reivindicada pelo Estado Islâmico, a jovem cantora, de 23 anos, anunciou a suspensão da sua digressão mundial, mas agora está empenhada em homenagear as vítimas num espetáculo beneficente.

“Não há nada que eu, ou alguém, possa fazer para aliviar ou fazer desaparecer a dor que estão a sentir. Vou regressar à incrivelmente corajosa cidade de Manchester para dedicar o meu tempo aos meus fãs e para um concerto de beneficência em honra das vítimas e as suas famílias e para angariar dinheiro para elas”, afirmou num comunicado divulgado ontem.

A intérprete de Bang Bang garantiu ainda o seu apoio à cidade inglesa. “Não quero passar o resto do ano sem ser capaz de ver e proteger e animar os meus fãs, da mesma maneira que me têm animado. A nossa resposta a esta violência tem de passar por nos unirmos, ajudar-nos uns aos outros, amar mais, cantar mais alto e viver de forma mais bondosa e generosa do que fizemos até agora”, acrescentou.

Fonte Caras.pt