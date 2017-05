Merkel diz que a Europa já não pode contar com EUA e Reino Unido

29/05/2017 05:13 - Modificado em 29/05/2017 05:13

Depois das cimeiras da NATO e do G7, a chanceler alemã avisou que a Europa já não pode contar com os Estados Unidos nem com o Reino Unido, defendendo que chegou a hora dos europeus cuidarem do destino com as próprias mãos.

Num comício em Munique, Angela Merkel confessou que, nos últimos dias, compreendeu que chegou ao fim um tempo em que a Europa podia depender completamente de outros aliados e afirma que agora os europeus têm de saber que têm de lutar pelo próprio futuro.

A chanceler garante, no entanto, que tanto a Alemanha como a União Europeia vão continuar a fazer esforços para manter boas relações com os EUA e com o Reino Unido (depois do Brexit) e ainda com a Rússia.

No final da cimeira do G7, Merkel classificou os resultados da reunião como «muito difíceis e insatisfatórios» e resumiu o encontro como sendo de seis contra um.

O encontro em Itália terminou sem ter sido alcançado um acordo entre os EUA e as seis maiores economias do mundo na luta contra as alterações climáticas.

O presidente norte-americano recusou-se a aprovar um acordo global afirmando que precisava de mais tempo para decidir.

Já na reunião da NATO, Donald Trump criticou os principais aliados por não contribuírem o suficiente para as despesas da Defesa.

abola.pt