PM ainda não fez as contas e não sabe quanto vai custar a participação no capital da BINTER

29/05/2017 04:50 - Modificado em 29/05/2017 04:50

O primeiro-ministro cabo-verdiano disse não ter feito ainda as contas a quanto vai custar a entrada do Estado no capital da companhia de aviação Binter, que segundo cálculos da agência Lusa deverá rondar 1,1 milhões de euros.

O Primeiro – ministro confrontado com os cálculos feitos pela Lusa que essa participação pode atingir 1,1 milhões de euros respondeu : “Não confirmo porque ainda não fiz as contas. No momento certo esta operação irá ser realizada”. Era de espera que o PM tivesse feito as contas antes de anunciar o negócio. Mas o contribuinte nesse negócio do estado entrar com o seu dinheiro em companhias áreas está habituado a um ” paga e cala”. Nem vamos falar da TACV , mas sim das contas que a LUSA fez. De acordo com o Boletim Oficial, a Binter Cabo Verde aumentou, em dezembro de 2016, o seu capital social para 6,025 milhões de euros (664.410.000 escudos cabo-verdianos) correspondentes a 664,410 ações ao preço nominal de 1.000 escudos cabo-verdianos (cerca de 9 euros) por ação.

Segundo cálculos da agência Lusa, 49% do capital social correspondem a 2,952 milhões de euros (325.560.900 escudos cabo-verdianos) e 19% a 1,114 milhões de euros (126.237.900 escudos cabo-verdianos).

Ao assumir 49% do capital social, o Estado fica com 325.560 ações, sendo que a parte do capital social relativa ao investimento de 19% corresponde a 126.237 ações.

Fonte : LUSA