Pelo menos 105 civis mortos em ataque aéreo dos EUA sobre Mossul

26/05/2017 04:11 - Modificado em 26/05/2017 05:14

O Pentágono reconheceu, esta quinta-feira, que pelo menos 105 civis foram mortos em março durante um bombardeamento norte-americano em Mossul, a segunda cidade do Iraque e o último bastião do grupo Estado Islâmico no país.

O relatório do inquérito do Exército norte-americano sobre o bombardeamento que ocorreu em 17 de março atribuiu, no entanto, a principal responsabilidade destas mortes ao autoproclamado Estado Islâmico.

O documento refere que o grupo extremista terá colocado uma grande quantidade de explosivos num edifício visado pelo ataque aéreo.

No total, 101 civis estavam no interior desse edifício, e quatro nas proximidades.

jn.pt