Michel Temer revoga decreto que autorizava uso de militares em Basília

26/05/2017 05:06 - Modificado em 26/05/2017 05:06

Michel Temer revogou, esta quinta-feira, um decreto que autorizava o uso de tropas das Forças Armadas em Brasília.

O Presidente do Brasil, numa edição especial do Diário Oficial da União, revogou a ordem que considerava a `cessação dos atos de depredação e violência e o consequente restabelecimento da Lei e da Ordem no Distrito Federal, em especial na Esplanada dos Ministérios´.

A decisão foi tomada menos de 24 horas depois da assinatura do decreto que determinou o envio de tropas de militares para proteger edifícios públicos que foram alvo de vandalismo numa manifestação contra o Governo.

abola.pt