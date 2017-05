Latche: “Estamos muito motivados para o jogo deste fim-de-semana”

A equipa do Mindelense segue na liderança do grupo com seis pontos, fruto de duas vitórias nas duas primeiras jornadas do grupo B e prepara-se, neste momento, para o embate da terceira jornada frente ao campeão regional da ilha do Sal, o Académico, agendado para sábado, a partir das 16 horas, no estádio Municipal Adérito Sena. Para este duelo, o NN foi atrás do salense Latche, jogador dos Leões da rua de Praia que representou outrora esta formação do Aeroporto do Sal.

O jogador salense representou a equipa do Académico por quatro temporadas e saiu na época 2013-14 para defender as cores do Mindelense, clube onde ainda milita e que, este sábado, tem encontro marcado frente à sua anterior equipa. Latche conhece bem este adversário por onde passou e que considera ser a “equipa do meu coração”. Como é sempre especial defrontar a antiga equipa e rever anteriores colegas, o extremo encarnado aponta que “é sempre uma sensação maravilhosa defrontar o Académico, porque foi onde comecei a ter um nome a nível regional e nacional. Tive o privilégio de jogar com grandes jogadores. Vou sempre respeitá-los porque são uma grande equipa e por ser a equipa do meu coração. Vai ser um jogo difícil perante um grande adversário mas estamos muito motivados e queremos vencer”.

“A vitória frente à Académica deixou-nos muito moralizados porque foi um grande jogo frente a uma grande equipa, onde começámos a perder mas, sempre com a nossa atitude e com muita força, conseguimos dar volta ao resultado, frente a uma grande equipa. Estamos muito motivados para o jogo deste fim-de-semana”, sublinha Latche acerca da motivação que trouxe a vitória sobre a “Micá” do Porto Novo.

Latche foi pouco utilizado durante o Campeonato Regional por Rui Alberto Leite e explica que ao ser castigado com três jogos de suspensão no fim do Campeonato de Abertura, perdeu ritmo de jogo e quando regressou, encontrou os companheiros do sector jogando bem, por isso, teve de trabalhar duro para poder regressar ao patamar exigido. “Na recta final do regional já me estava a sentir mais confiante e neste nacional tive oportunidades agora. Só resta agarrá-las. Neste momento, a motivação está em alta e, por isso, os jogos têm corrido bem”, assevera o camisola 31 dos encarnados da Rua de Praia.

O jogador salense tem feito um início de campeonato épico tendo apontado um golo na segunda jornada frente à Académica do Porto Novo que possibilitou o início da reviravolta no marcador para a sua equipa e que culminou com a vitória por 2-1. Também fez assistência para Day que fez o único golo do jogo frente ao Paulense DC na primeira jornada. Latche tem-se revelado um elemento preponderante na manobra ofensiva da sua equipa neste momento, fruto da sua velocidade e técnica, por isso, aponta que a motivação está em alta a cada semana, independentemente do adversário e quer mostrar aos adeptos encarnados o Latche que estiveram sempre acostumados a ver agora neste nacional, mesmo apontando que a época não correu de feição.

Com duas finais ganhas e de forma consecutivas pelo Mindelense no nacional, o jogador dos Leões da rua de Praia diz que “quero trabalhar para vencer este nacional, quero fazer história no Mindelense para ajudar o clube a vencer o penta. Na próxima época estou pensando em sair e quero sair com mais um nacional ganho”.

Por fim, Latche espera poder contar com o forte apoio dos adeptos este fim-de-semana como sucedeu na jornada passada e declara: “Têm de ir como sempre apoiar-nos e que no fim todos nós possamos sair vitoriosos deste jogo, porque sem os nossos adeptos não somos nada. Eles é que fazem as críticas e isso dá-nos sempre vontade de querermos provar a razão de sermos a melhor equipa de Cabo Verde”.