Barão: “Já não temos mais margem para erros”

26/05/2017 04:58 - Modificado em 26/05/2017 04:58

A equipa do Derby parte para a última jornada da primeira volta ainda sem pontuar neste Campeonato Nacional e já viu os adversários directos despontarem-se na liderança do grupo e, se ainda aspiram a uma eventual presença nas meias-finais da prova, o caminho terá de ser somente o de vencer os próximos quatro compromissos, começando já este domingo quando receberem a equipa do Sal Rei da Boavista.

O Derby fez uma longa viagem da Brava até São Vicente trazendo na bagagem uma derrota de 2-1, fazendo no percurso uma paragem na Ilha do Fogo onde, desde segunda-feira, começou a preparar-se para este jogo, tendo a comitiva do Derby chegado a São Vicente na quarta-feira. Já em São Vicente, a equipa realizou apenas um treino na quinta-feira. Uma longa e complicada viagem mas, a ver de Barão, central do Derby, a equipa está toda ela concentrada e motivada para conseguir a sua primeira vitória este fim-de-semana.

Para o central azul e branco, a equipa falhou em muitos aspectos nos dois primeiros jogos que ditaram a derrota da sua equipa. “No primeiro jogo, a equipa não criou muitas oportunidades de golo. Cometemos um erro defensivo e sofremos um golo. O Sporting da Praia também não teve muitas oportunidades. Nós não conseguimos fazer o nosso jogo e a equipa estava um pouco nervosa”, afirma.

“Na Brava, o jogo esteve um pouco confuso no início, mas estava controlado, numa bola parada tivemos uma desconcentração e sofremos o primeiro golo. A partir daí, começámos a assumir o total controlo do jogo e chegámos ao empate. Antes do intervalo, podíamos ter dado a volta ao resultado e marcar porque tivemos quatro oportunidades claras de golo, mas foram desperdiçadas. Na segunda parte, entrámos bem e tivemos mais algumas situações claras de golo que chegámos a não desfrutar e acabámos por sofrer um golo de penálti inventado pelo árbitro. Faltou-nos sorte, porque perdemos um jogo onde poderíamos ter ganho por goleada”, sublinha o central.

Apesar destas duas derrotas, Barão acredita que a sua equipa ainda pode sonhar com uma passagem às meias-finais, isto enquanto ainda matematicamente for possível e, como diz, “vamos continuar a trabalhar para poder vir dar a volta a esta situação. Já não temos mais margem para erros. Vamos lutar para conseguirmos os 12 pontos”.

Para o camisola 18 dos derbianos, não há segredos para vencer e no domingo, frente ao Sal Rei, a dose será marcar e não sofrer golos, apontando que a equipa da Boavista vem à procura da vitória, mas que a equipa do Derby está preparada para o Sal Rei e, que vão lutar para vencer o jogo a todo o custo, porque já não há margem para erros.

O Derby é um dos clubes mais antigos de Cabo Verde mas, no que toca ao número de adeptos, fica à margem de muitas equipas aqui em São Vicente. No entanto, para estes poucos, Barão diz que “eles têm de estar do nosso lado porque o futebol é assim. Se eles te apoiam quando ganhas, então eles têm que nos dar forças quando perdemos. Quem nos apoia terá que estar connosco também neste momento”.