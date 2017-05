Adeptos do Mindelense querem o penta em ano de nonagésimo oitavo aniversário

É o clube com mais títulos do país. Esta época revalidou o título de campeão regional de futebol de São Vicente pela terceira vez consecutiva, reforçando a sua posição de clube com mais títulos regionais em São Vicente: 49. A nível nacional é pentacampeão, com 19 títulos nacionais na sua história.

Este ano, o “mítico” clube da Rua de Praia, ambiciona a conquista do penta, algo inédito na sua história, o que não impede os adeptos de sonharem com a conquista de mais um título para fechar uma época em que ficou a faltar apenas a Taça de São Vicente à modalidade principal do clube.

Em entrevista a este online, muitos são os adeptos que mostram o seu desejo de ver os “encarnados” do Mindelo a levantarem pelo quinto ano consecutivo, o troféu da prova rainha do nosso futebol. Até ao momento, a equipa de futebol lidera o grupo B do Campeonato Nacional com seis pontos.

O Clube Sportivo Mindelense é o mais antigo Clube de Futebol de Cabo Verde e o que tem maior massa adepta tanto no território nacional como nas comunidades emigradas.

A equipa do Mindelense feminina é actual campeã regional de futebol de São Vicente, bem como na modalidade de voleibol, é detentora do título regional e nacional.

É um Clube multidesportos da ilha de São Vicente, fundado em 1919, consagrando o dia 25/05/1922 como a data de fundação oficial do Clube com a aprovação do primeiro estatuto, conforme portaria nº 95 desse ano.

No ponto primeiro do artigo segundo do estatuto está plasmada a vocação do Clube: promover e fomentar a prática desportiva, de educação física e a realização de actividades culturais e recreativas, especialmente com os seus associados e atletas (Facebook do Clube).

Desde então, já se passaram 98 anos desde a sua fundação. 49 Campeonatos Regionais e 22 Campeonatos Nacionais conquistados, segundo o clube.

O Mindelense venceu o primeiro título insular em 1937 ou 1938, o primeiro título nacional em 1976.

Da história contemporânea, podemos enumerar 11 equipas directivas lideradas pelos respectivos Presidentes de Direcção. A começar por José Figueira (Ti Djô Figueira), passando por Ricardino Vasconcelos, Daniel Andrade Sousa, Gustavo Albuquerque Fernandes, Cláudio Vicente Freitas, João da Cruz Lima, Isidoro José da Graça, Joaquim Sena Silva, Augusto Vasconcelos Lopes, Adilson César Nascimento e, por último, Daniel Jesus, que está ao leme da equipa desde Setembro de 2015.