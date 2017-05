UCID: “Caminha-se para a extinção da TACV”

25/05/2017 05:00 - Modificado em 25/05/2017 05:00

A UCID não concorda com as medidas tomadas pelo Governo no que diz respeito à TACV. Para o líder do partido, está-se na senda da extinção da companhia de bandeira do país e manifesta a própria preocupação pelo facto do Governo entregar o monopólio a uma empresa privada, da qual não perspectiva que possa vir a dar resposta às necessidades do país. Para a UCID, o Governo deveria assumir a totalidade da dívida e dar condições para a administração da empresa.

A culpa, segundo Monteiro, é dos governos, todos, e critica a forma como se têm escolhido os administradores. “Em vez de escolherem administradores capazes, colocam comissários políticos”.