Campeonato sub-15: Asas do Norte e Vasquianos perdem pontos na secretaria

25/05/2017 04:53 - Modificado em 25/05/2017 04:53

As duas formações foram punidas com perda de pontos nalguns jogos devido à utilização irregular de jogadores que foram considerados mal inscritos por parte da comissão de gestão do futebol regional de São Vicente.

O Asas do Norte foi a equipa punida que sofreu mais com esta situação pois perdeu na secretaria 9 pontos, sofrendo penalização nas vitórias da primeira jornada frente ao Atlântico por 2-0, na terceira jornada frente à Académica por 2-1 e na quinta jornada por 1-3 frente à equipa da Zona Libertada. Contas feitas, a equipa tinha 12 pontos e, com esta decisão, passa a ter apenas 3 pontos na tabela classificativa, uma queda que retira a equipa da corrida pelo título.

Por sua vez, a equipa do Vasquianos foi punida apenas no jogo frente ao Juventude em que venceu na sétima jornada por 0-1. O que muda em relação à equipa do Vasquianos é que fica com apenas três pontos no campeonato.

Quando estão disputadas nove jornadas, o Batuque segue o seu caminho para o título mas tem o Cantarera e o Geneva na perseguição e a escassos pontos, com outros adversários também envolvidos na luta pelo título. Nesta jornada nove, a equipa do Juventude não compareceu no recinto desportivo para defrontar a equipa do Cantarera pelo que esta última venceu o jogo no “cover”.

Os jogos em atraso da oitava jornada serão disputados este fim-de-semana. São eles: Vasquianos x F.C Derby; Asas do Norte x Juventude; Estoril x Zona Libertada e Atlântico x Desportivo F.F. De realçar que na jornada oito o Batuque empatou a duas bolas com a equipa do Cantarera e a Real Sociedade goleou a Académica por 1-5.

Classificação nona jornada actualizada:

1- Batuque FC 22 pontos; 2- Cantarera 20 pontos; 3- Geneva 19 pontos; 4- Zona Libertada 16 pontos; 5- Real Sociedade 15 pontos; 6- Estoril 14 pontos; 7- Juventude 13 pontos; 8- F.C Derby 7 pontos; 9- Académica 6 pontos; 10- Vasquianos 3 pontos; 11- Asas do Norte 3 pontos; 12- Atlântico 3; 13- Desportivo F.F 0.