Acidente de trabalho na Fazenda: Negligência técnica apontada como causa do desabamento do prédio

25/05/2017 04:47 - Modificado em 25/05/2017 12:51

Responsáveis da Câmara Municipal da Praia apontam para uma negligência técnica as causas do acidente que levou ao desabamento do prédio de dois andares na zona da Fazenda. O acidente fez, até agora, um morto e cinco feridos. Mulheres “rabidantes” que se encontravam a vender debaixo do prédio conseguiram sair ilesas.

Sabe-se que o prédio que se encontrava em obras de recuperação tinha sido construído há mais de trinta anos. Um vizinho disse ao NN que outras pessoas já tinham alertado para o perigo eminente, uma vez que as condições de segurança não estavam a ser seguidas.

“O prédio foi levantado sobre água do mar, por isso, a construção não foi bem-feita. A vida das pessoas não foi tida em conta. O trabalho foi mal executado pelo engenheiro”, disse um vizinho.

Segundo informações recolhidas, foram retirados alguns pilares que sustentavam a construção. Há quem acredite que se não fossem retirados poder-se-ia ter evitado a tragédia.

Tentámos entrar em contacto com a proprietária do prédio, a Senhora Maria Duarte, para recolher mais informações, contudo, apesar das tentativas, tal não foi possível. A área e toda a estrada foram isoladas para perícia a fim de se identificar o motivo do desabamento.

Informação apurada pelo NN dá conta que o licenciamento do prédio foi concedido em Novembro do ano passado. Responsáveis da Câmara Municipal da Praia asseguram que a obra foi licenciada para remodelação e que se encontrava em conformidade.

Contudo, não foi suficiente para evitar o trágico acidente que resultou na morte de um operário de 18 anos e de cinco feridos, dois deles em estado grave.

O jovem Natalino Cardoso Moreno, residente em Alto da Glória, morreu soterrado pelos escombros e, até agora, é a única vítima mortal. Os bombeiros continuam a trabalhar na tentativa de resgatarem possíveis vítimas.

Os técnicos estão no local averiguando a situação. Resta saber quem será responsabilizado pelo trágico acontecimento que vitimou homens chefes de famílias que saíram das suas casas à procura de sustento para as suas famílias.